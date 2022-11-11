https://news.day.az/world/1510567.html Автобус с пассажирами перевернулся в России - ВИДЕО
Автобус с пассажирами перевернулся в России - ВИДЕО
Следователи выясняют причины ДТП с рейсовым автобусом в Магадане. Машина с пассажирами улетела в кювет и перевернулась.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, внутри в этот момент находились 30 человек, трое из них самостоятельно выбраться из салона не смогли, их пришлось доставать сотрудникам МЧС. Пострадавших госпитализировали.
По предварительной версии, водитель мог не справиться с управлением из-за сильного гололеда.
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