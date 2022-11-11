Автобус с пассажирами перевернулся в России

Следователи выясняют причины ДТП с рейсовым автобусом в Магадане. Машина с пассажирами улетела в кювет и перевернулась.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, внутри в этот момент находились 30 человек, трое из них самостоятельно выбраться из салона не смогли, их пришлось доставать сотрудникам МЧС. Пострадавших госпитализировали.

По предварительной версии, водитель мог не справиться с управлением из-за сильного гололеда.