Инфляция в Германии достигла очередного рекорда

Инфляция в Германии по итогам октября, согласно окончательным данным, ускорилась до 10,4% с начала года и достигла очередного рекорда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis), передает Day.Az.

"Темпы (роста инфляции до 10,4% по итогам октября - ред.) обновили очередной рекорд со времен объединения Германии", - заявил глава ведомства Георг Тиль.

При этом уровень инфляции в октябре оказался на 11,6% выше в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого года. Основную роль в росте цен в стране сыграло удорожание энергоносителей и усиление энергетического кризиса в Европе. Стоимость различных видов топлива по итогам второго месяца осени оказалась на 43% выше в сравнении с октябрем 2021-го, уточнили в Федеральном статистическом ведомстве.

Значительный рост инфляции в стране аналитики ведомства зафиксировали к началу осени. Если в августе увеличение цен в ФРГ составляло 7,9%, то в сентябре - уже 10%.