Обвал биткоина объяснили

На криптобиржах сейчас могут происходить не совсем честные сделки с участием крупных игроков, считает криптоаналитик и председатель совета Ассоциации цифровой трансформации Юрий Мышинский. В ходе беседы с "Лентой.ру" он назвал факторы, влияющие на обвал курса биткойна, передает Day.Az.

"На сегодняшний день биткоин для многих инвесторов является защитным активом, то есть в него направляют ту часть капитала, которую в долгосрочной перспективе инвесторы хотят сохранить", - указал Мышинский.

Он предложил для понимания изменений курса биткоина взять динамику движения цены этой криптовалюты с момента ее создания и по сегодняшний день и выстроить среднюю линию. "В долгосрочной перспективе она направлена далеко вверх и идет через такие цифры как 100 тысяч долларов, миллион. В долгосрочной перспективе данный актив в виду ограниченности его эмиссии имеет достаточно высокие перспективы. Однако если начать сжимать промежутки временные, то мы увидим, что волатильность на более коротких промежутках выглядит достаточно пугающей для краткосрочного инвестора", - счел Мышинский.

Он напомнил, как в 2017-2018 годах биткоин после достижения отметки в 20 тысяч долларов резко упал до трех тысяч.

"Текущий цикл достиг уже 60 тысяч, затем обвалился, - указал криптоаналитик. - Он держался вокруг 20 тысяч достаточно долго. Люди успели к этому привыкнуть".

То, что происходит сейчас, можно считать одной из вариаций подхода к нижней границе цикла. При этом никто не может гарантировать, какого уровня минимальная цифра будет достигнута, заявил Юрий Мышинский.

Куда будет двигаться биткоин

Мышинский порекомендовал инвесторам не забывать, что по сравнению с золотом, цветными металлами и другими крупными активами все-таки капитализация биткоина очень маленькая. На текущий момент она составляет 316 миллиардов долларов, сообщил специалист. "Это на мировом уровне копейки, просто пыль. Это значит, что обладая капиталом всего лишь в один процент или даже меньше одного процента от этой суммы можно очень сильно влиять на цену в свою пользу", - высказался эксперт.

Игроков, которые так делают, называют киты, поделился Мышинский. Киты могут создавать ситуации, которые приводят к хаосу и панике. "Например, они могут выбросить на рынок 10 тысяч биткоинов и в моменте обвалить цену чтобы вызвать панику у краткосрочных инвесторов, у тех, кто закупились за 20 тысяч долларов, за 18. У них же еще плечо используется в этих торгах. То есть киты выносят так называемых хомяков, проваливая цену, а внизу, на маленькой цене уже стоят ордера на закупку еще больших объемов биткоинов, чем использовались за тем, чтобы расшатать рынок", - рассказал специалист.

Специалист сообщил, что происходящее сейчас на рынке криптовалют можно объяснить двумя разными способами. "В первом, киты приняли решение, давайте качнем рынок, немножечко почистим карманы хомяков и наполним свои портфели. А может быть ситуация связана с тем, что у инвесторов, у которых плохи дела на обычных рынках и которые затягивают пояса, скидывают по любой цене свои активы. Также здесь возможно наложение этих двух тенденций", - поделился Мышинский.

В виду анонимности биткойна и экономической нерегулируемости криптобирж по сравнению с обычными биржами здесь фактически происходит то, что рассказано в фильме "Волк с Уолл-стрит", то есть творится просто какой-то маскарад, в котором, такое ощущение, принимают участие и сами биржи, и владельцы бирж, и киты. То есть здесь сейчас происходит период крупных заработков первоначального накопления капитала и не совсем честных сделок крупными игроками, сказал криптоаналитик.

Резюмируя, эксперт назвал нынешнее состояние рынка благодатной средой для того, чтобы заработать крупные деньги, при наличии серьезного капитала и хороших аналитиков, которые смогут вовремя вскрыть для инвесторов все тенденции.

"Мы наблюдаем какую-то очередную игру на рынке, которая в краткосрочной перспективе продавит биткоин еще вниз для того, чтобы вынести маленьких инвесторов, а прибыль перейдет в карманы китов. Это на коротком промежутке. А в долгосрочной перспективе для многих инвесторов - это сигнал закупаться пока дешево в ожидании очередного длинного цикла", - заключил Мышинский.