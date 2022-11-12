Компании Грузии и Польши будут совместно выпускать беспилотники

Польская компания WB Electronics и грузинский государственный военный научно-технический центр "Дельта" создали совместное предприятие "Дельта - ВБ", которое будет выпускать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Грузии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На основе соглашения, подписанного между "Дельтой интернейшнл" и польской компанией WB Electronics, создано грузино-польское предприятие "Дельта - ВБ"", - сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что на предприятии будут работать грузинские и польские специалисты. По информации министерства, первый грузинский БПЛА будет выпущен в ближайшее время. Также в Грузии будет основан центр для обучения военнослужащих обращению с БПЛА.