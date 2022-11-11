https://news.day.az/world/1510642.html Иранская спортсменка сняла хиджаб на церемонии награждения в Тегеране - ВИДЕО
Иранская спортсменка сняла хиджаб на церемонии награждения в Тегеране - ВИДЕО
Иранская спортсменка сняла хиджаб во время церемонии награждения в Тегеране.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Telegram-канал Azad İran.
На опубликованных кадрах можно увидеть, как девушка снимает свой головной убор после получения награды и с выражением удовлетворения на лице фотографируется.
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