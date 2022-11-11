Иранская спортсменка сняла хиджаб на церемонии награждения в Тегеране

Иранская спортсменка сняла хиджаб во время церемонии награждения в Тегеране.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Telegram-канал Azad İran.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как девушка снимает свой головной убор после получения награды и с выражением удовлетворения на лице фотографируется.