https://news.day.az/world/1510645.html Проживающие в Австралии иранцы провели акцию протеста против режима мулл - ВИДЕО
Проживающие в Австралии иранцы провели акцию протеста против режима мулл - ВИДЕО
Проживающие в Австралии иранцы восстали против муллократического режима Ирана. Они провели акцию протеста перед парламентом страны в поддержку иранского народа.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Telegram-канал Azad İran.
Жители шести городов Австралии, представители СМИ, члены парламента, в том числе председатель либеральной партии, и другие официальные лица собрались перед австралийским парламентом, чтобы выразить поддержку протеста иранского народа против режима мулл.
Организатор акции заявил, что выступает против режима, ограничивающего права и свободы женщин.
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