Проживающие в Австралии иранцы провели акцию протеста против режима мулл

Проживающие в Австралии иранцы восстали против муллократического режима Ирана. Они провели акцию протеста перед парламентом страны в поддержку иранского народа.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Telegram-канал Azad İran.

Жители шести городов Австралии, представители СМИ, члены парламента, в том числе председатель либеральной партии, и другие официальные лица собрались перед австралийским парламентом, чтобы выразить поддержку протеста иранского народа против режима мулл.

Организатор акции заявил, что выступает против режима, ограничивающего права и свободы женщин.