В Японии выпустили леденцы без запаха и вкуса, пишет Oddity Central. Новинка пользуется спросом у покупателей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Компания Lawson представила конфеты, не имеющие вкуса и запаха. В состав леденцов входят только два ингредиента: синтетический заменитель сахара полидекстрозы и органический заменитель сахара. Правда, по словам людей, попробовавших новинку, вкус у нее все-таки есть - он напоминает сладость белого риса.

Как объяснили создатели безвкусных конфет, некоторые люди пользуются их леденцами, чтобы у них не пересыхало во рту и горле от лишних вкусовых добавок. Кроме того, отсутствие лишних ароматизаторов и химических добавок в целом положительно сказывается на человеческом организме.