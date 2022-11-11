Венгрия списывает автобусы на LPG

Транспортные предприятия большинства венгерских городов приняли решение временно прекратить со следующей недели эксплуатацию автобусов, работающих на LPG.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, данное своё решение они объяснили резким повышением цен на этот вид топлива. Напомним, речь идет о сжатом природном газе, используемом в качестве моторного топлива.

В общей сложности по всей стране их было было 530. Дизельные агрегаты заменят автобусы, работающие на газе. С учетом новых цен на природный газ удельная стоимость топлива на километр транспортных средств, работающих на сжиженном газе, будет на 350 процентов выше, чем у дизельных автобусов и составит около от 1.30 евро за километр. Автобусы, работающие на сжатом природном газе, могут увеличить расходы на миллионы евро в год, поэтому принято решение временно прекратить их использование.