Мировые расходы на импорт продовольствия и удобрений вырастут

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) прогнозирует рост мировых расходов на импорт продовольствия в 2022 году до рекордных показателей и на 10% по сравнению с предыдущим годом, когда уже фиксировался рекордный уровень. Как говорится в опубликованном в пятницу "Продовольственном обзоре", мировой импорт продовольствия достигнет $1,94 трлн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, глобальные расходы на импорт сельскохозяйственных ресурсов, включая удобрения, в 2022 году увеличатся на 48% по сравнению с предыдущим годом и на 112% по сравнению с 2020 году. Прогнозируемый рост обусловлен более высокой стоимостью энергии и производства удобрений. Это отражается на расходах на импорт, создавая нагрузку для стран с низким уровнем дохода. В результате импорт ресурсов некоторых стран может сократиться, что почти неизбежно приведет к снижению продуктивности сельского хозяйства и сокращению доступности продовольствия на внутреннем рынке, говорится в докладе.

ФАО также указывает на то, что будут усугубляться различия между странами с высоким уровнем дохода, которые продолжают импортировать весь спектр пищевых продуктов, и развивающимися регионами, которые будут тратить все средства на основные продукты. Все эти аспекты ведут к рискам глобальной продовольственной безопасности.

По данным ФАО, "негативные последствия для глобального сельскохозяйственного производства и продовольственной безопасности", вероятно, сохранятся до 2023 года.