Камера запечатлела самку снежного барса с тремя резвящимися котятами

В Красноярском крае на видео попала самка ирбиса вместе с потомством - кадры прогулок краснокнижных хищников обнародовала в пятницу, 11 ноября, пресс-служба Саяно-Шушенского заповедника, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Отмечается что, впервые семейство снежных барсов запечатлели 18 октября, после чего оно вернулось на то же место 2 ноября - котята вместе с матерью устроили игры на свежевыпавшем снегу.

По словам специалистов, возраст котят - примерно шесть месяцев, а пол пока не определен. Сейчас они познают мир под присмотром матери и постепенно готовятся к самостоятельной жизни.

С учетом пополнения популяция снежных барсов в заповеднике достигла девяти особей.