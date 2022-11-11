https://news.day.az/world/1510683.html Короткое замыкание парализовало метро в Шанхае - ВИДЕО
Короткое замыкание парализовало метро в Шанхае - ВИДЕО
Несколько самых страшных минут пережили пассажиры шанхайского метрополитена, когда поезд внезапно остановился, а один из вагонов заискрил и едва не загорелся.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, из-за аварии поезда метрополитена ходили с задержкой более чем на 60 минут. Спасатели заявили, что в результате инцидента никто не пострадал.
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