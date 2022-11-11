Трамп объявит о выдвижении в президенты на следующей неделе

Экс-президент США Дональд Трамп намерен 15 ноября объявить, что примет участие в гонке за пост главы государства 2024 года, несмотря на результаты Республиканской партии на промежуточных выборах в американский Конгресс, сообщил портал The Daily Beast со ссылкой на источник, передает Day.Az.

Как утверждает СМИ, Трамп объявит о своем выдвижении в 21:00 по североамериканскому восточному времени 15 ноября в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Цель этого мероприятия, как отмечают журналисты, заключается в том, чтобы зажечь деморализованную базу Республиканской партии.

Советники бывшего президента США отмечают, что если отступить сейчас, то потенциальные соперники Трампа на выборах увидят его слабость. По словам одного из них, отказ Трампа от объявления об участия в президентской гонке маловероятен.