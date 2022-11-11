Жители Аргентины вышли на протесты

Тысячи людей вышли с протестами на улицы Буэнос-Айреса. Аргентинцы выступают против экономического курса правительства, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Протестующие требуют улучшения условий жизни и труда. По их словам, зарплата в стране ниже прожиточного минимума. В результате чего тысячи семей не могут позволить себе нормальное трехразовое питание. В этом году в Аргентине ожидается самый резкий рост цен с периода гиперинфляции в 1990 году, который превысит 100%.