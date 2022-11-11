За картину Ван Гога заплатили рекордную сумму

На аукционе Christie's в Нью-Йорке картина голландского художника Винсента Ван Гога "Фруктовый сад, окруженный кипарисами" ушла с молотка за рекордную для этого живописца сумму. Картину из коллекции соучредителя корпорации Microsoft Пола Аллена продали за $117 млн, сообщает The Art Newspaper, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

До этого самой дорогой проданной на аукционе картиной Ван стала одна из версий "Портрета доктора Гаше" - японский бизнесмен заплатил за нее $82,5 млн в 1990 году.

Коллекция произведений искусства Аллена стала самой дорогой частной коллекцией в истории торгов. 60 лотов были проданы за $1,5 млрд.

Самой крупной продажей на аукционе стала картина Сера "Les Poseuses, Ensemble (Petite version)", которая была продана за более чем $149,2 млн - почти в пять раз больше предыдущего рекорда для работы французского художника.