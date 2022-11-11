Тюркский мир сегодня обладает большей мощью, нежели вчера

Тюркский мир сегодня обладает большей мощью, нежели еще вчера.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии награждения "Высшим орденом Тюркского мира" на полях саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Глава турецкого государства выразил признательность и гордость за решение о своем награждении.

По словам Эрдогана, ОТГ зарекомендовал в себя в качестве уважаемой и признанной международной структуры. "Наши страны едины в стремлении к тесной интеграции и сотрудничеству по самым различным направлениям: от спорта до культуры, от политики до торговли. Площадка Организации тюркских государств является плодом совместных усилий наших государств", - отметил турецкий лидер.

Он выразил уверенность в том, что совместными усилиями тюркских государств станет возможным устранение любых вызовов и преград.

"Высший орден Тюркского мира" налагает на меня большую ответственность в вопросе укрепление связей с тюркоязычными государствами, сплочения наших народов, повышения авторитета ОТГ в мире", - добавил турецкий лидер.