https://news.day.az/world/1510761.html Турецкая армия нейтрализовала 6 террористов на севере Ирака
Турецкая армия нейтрализовала 6 террористов на севере Ирака
Турецкая армия нейтрализовала 6 боевиков РПК в зоне антитеррористической операции Pençe-Kilit на севере Ирака. Об этом сообщает в пятницу Министерство национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
По данным ведомства, боевики, убившие турецкого военнослужащего Эмре Севинджа, были ликвидированы при попытке бегства.
В рамках операции Pence-Kilit, продолжающейся с апреля текущего года в трех районах севера Ирака, ликвидированы сотни боевиков кровавой организации.
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