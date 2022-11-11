Турецкая армия нейтрализовала 6 террористов на севере Ирака

Турецкая армия нейтрализовала 6 боевиков РПК в зоне антитеррористической операции Pençe-Kilit на севере Ирака. Об этом сообщает в пятницу Министерство национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По данным ведомства, боевики, убившие турецкого военнослужащего Эмре Севинджа, были ликвидированы при попытке бегства.

В рамках операции Pence-Kilit, продолжающейся с апреля текущего года в трех районах севера Ирака, ликвидированы сотни боевиков кровавой организации.