Китай готов представить конкурента нового американского бомбардировщика

Власти КНР вскоре могут объявить о проекте бомбардировщика H-20, который считают ответом на разрабатываемый США новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider. Об этом сообщает в пятницу South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источник в военных кругах, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Данный самолет готовы представить, речь идет о том, чтобы выбрать правильное время для этого", - заявил источник на условиях анонимности.

SCMP поясняет, что тема этого самолета привлекает повышенное внимание на проходящем в китайском Чжухае (провинция Гуандун) авиасалоне. В то же время представители ВВС КНР, отвечая на соответствующие вопросы журналистов, лишь напоминают, что ВВС продолжат всестороннюю модернизацию своего потенциала.

При этом ранее Китай завершил создание триады стратегических ядерных сил - стратегической авиации, межконтинентальных баллистических ракет и атомных подводных ракетоносцев. Так, в октябре 2020 года ВВС КНР показали кадры стратегического бомбардировщика Xian H-6N, несущего баллистическую ракету.