На французском острове Мартиника произошло вооруженное нападение на концертный салон.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на franceguyane.fr, во время мероприятия вооруженные люди вошли в зал и открыли огонь по одному из посетителей.

В ходе инцидента пострадали 8 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Затем вооруженные лица сели в машину и уехали.