https://news.day.az/world/1510766.html Нападение на концертный салон во Франции: ранены 8 человек
Нападение на концертный салон во Франции: ранены 8 человек
На французском острове Мартиника произошло вооруженное нападение на концертный салон.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на franceguyane.fr, во время мероприятия вооруженные люди вошли в зал и открыли огонь по одному из посетителей.
В ходе инцидента пострадали 8 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Затем вооруженные лица сели в машину и уехали.
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