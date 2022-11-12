Стало известно, сколько ЕС потратит для вывоза зерна из Украины

На развитие сухопутных маршрутов по вывозу зерна из Украины ЕС и западные банки выделили 1 млрд евро.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на мировые СМИ, об этом в Twitter сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк и Еврокомиссия скинулись для Украины на обеспечение бесперебойного вывоза украинского зерна в страны Европы.

"Сегодня мы инвестируем 1 млрд евро в развитие линий солидарности", - сообщила фон дер Ляйен. По сухопутным путям из Украины вывозят зерно, а обратно в Украину поступает топливо и военные грузы.

Глава ЕК отметила, что доля Евросоюза в этих инвестициях составляет 250 млн евро. Эти средства будут направлены на ремонт дорог и реконструкцию пропускных пунктов на границе с Молдавией, чтобы уменьшить время прохождения границы грузовиками с продуктами.

Фон дер Ляйен заявила, что с начала военных действий, Украина вывезла по суше 60% своей аграрной продукции, получила за это 15 млрд евро прибыли.