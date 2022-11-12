https://news.day.az/world/1510768.html В Мексике вспыхнули беспорядки
В Мексике вспыхнули беспорядки
Вооруженные неизвестные в пятницу открыли огонь по сотрудникам полиции в городе Селайя в штате Гуанахуато в центральной части Мексики.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на газету El Universal, жертвой нападения стал один полицейский, еще двое его коллег получили ранения.
Вскоре после задержания троих подозреваемых в этом преступлении злоумышленники начали перекрывать дороги в некоторых районах горящими машинами. Им удалось захватить и уничтожить по меньшей мере два грузовика и несколько легковых автомобилей.
Сведений о погибших среди населения не поступало, однако сообщается, что один случайный прохожий получил огнестрельное ранение.
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