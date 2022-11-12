В Мексике вспыхнули беспорядки

Вооруженные неизвестные в пятницу открыли огонь по сотрудникам полиции в городе Селайя в штате Гуанахуато в центральной части Мексики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на газету El Universal, жертвой нападения стал один полицейский, еще двое его коллег получили ранения.

Вскоре после задержания троих подозреваемых в этом преступлении злоумышленники начали перекрывать дороги в некоторых районах горящими машинами. Им удалось захватить и уничтожить по меньшей мере два грузовика и несколько легковых автомобилей.

Сведений о погибших среди населения не поступало, однако сообщается, что один случайный прохожий получил огнестрельное ранение.