https://news.day.az/world/1510769.html Инфляция в Германии достигла 70-летнего пика
Инфляция в Германии достигла 70-летнего пика
В Германии с самой сильной экономикой еврозоны растут темпы инфляции.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на немецкую статистическую службу Destatis, инфляция в октябре составила 10,4%ю. Это самый высокий показатель за последние 70 лет.
Основным фактором, обуславливающим рост инфляции, является резкий рост цен на продовольствие и энергоносители. За месяц цены на энергоносители выросли на 43%, а продукты питания на 20%.
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