Инфляция в Германии достигла 70-летнего пика

В Германии с самой сильной экономикой еврозоны растут темпы инфляции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на немецкую статистическую службу Destatis, инфляция в октябре составила 10,4%ю. Это самый высокий показатель за последние 70 лет.

Основным фактором, обуславливающим рост инфляции, является резкий рост цен на продовольствие и энергоносители. За месяц цены на энергоносители выросли на 43%, а продукты питания на 20%.