В Германии открылся карнавальный сезон

В Германии официально открылся карнавальный сезон.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, тысячи людей вышли на улицы крупнейших городов на Рейне, чтобы отметить начало праздничной поры, которая продлится до конца февраля.

Кёльнский карнавал в этом году отмечает условное 200-летие и пользуется особой популярностью. Как сообщает полиция, из-за наплыва людей даже пришлось перекрывать доступ в район гуляний. Но главные торжества ещё в переди - обычно самые шумные и яркие празднества устраивают в последнюю неделю карнавального сезона непосредственно перед началом Великого поста.