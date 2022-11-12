https://news.day.az/world/1510817.html Турция назначила посла в Израиль после четырехлетнего перерыва
Турция назначила посла в Израиль после четырехлетнего перерыва
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал распоряжение о назначении посла в Израиль.
Как сообщает в субботу Day.Az, на эту должность назначен Шакир Озкан Торунлар.
Он стал первым послом Турции в Израиле после четырехлетнего перерыва.
Отметим, что соглашение о взаимном назначении послов было достигнуто между Турцией и Израилем в августе этого года.
В рамках соглашения 20 сентября Ирит Лилиан была назначена послом Израиля в Турции.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре