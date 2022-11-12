Турция назначила посла в Израиль после четырехлетнего перерыва

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал распоряжение о назначении посла в Израиль.

Как сообщает в субботу Day.Az, на эту должность назначен Шакир Озкан Торунлар.

Он стал первым послом Турции в Израиле после четырехлетнего перерыва.

Отметим, что соглашение о взаимном назначении послов было достигнуто между Турцией и Израилем в августе этого года.

В рамках соглашения 20 сентября Ирит Лилиан была назначена послом Израиля в Турции.