Новая волна протестов прокатилась по Германии. Десятки тысяч жителей Дрездена и других крупных городов вышли на центральные улицы, чтобы выразить несогласие с экономической ситуацией в стране, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В восточной Германии формат ежевечерних протестов под звуки барабанов проходит в большинстве населенных пунктов.

Акции протеста в Германии не прекращаются на протяжении последних месяцев. Из-за антироссийских санкций в стране жуткая инфляция.

Только в октябре потребительские цены выросли на 11 процентов. И вместо того, чтобы решать это вопрос, власти оказывают финансовую помощь Украине.