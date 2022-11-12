На Apple подали в суд

Компании Apple и Amazon столкнулись в США с антимонопольным иском за сговор с целью завышения цен на iPhone и iPad. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Amazon по инициативе Apple удалила со своего маркетплейса аккаунты почти всех продавцов iPhone и iPad. Из-за этого цены на продукцию Apple на Amazon выросли примерно на 10%. Также из маркетплейса исчезли все предложения со скидками на iPhone и iPad.

Истцы утверждают, что новая ценовая политика стала следствием заключенного в 2019 году соглашения между Apple и Amazon. В рамках договора Apple снизила для Amazon закупочную стоимость своих продуктов на 10% взамен на удаление с платформы подозрительных продавцов.

В итоге количество магазинов, предлагающих технику Apple на Amazon, снизилось с 600 до семи. Утверждается, что все оставшиеся продавцы аффилированы с Amazon.

Иск был подан в федеральный суд Сиэтла неким Стивеном Флойдом. К нему могут присоединиться все жители США, покупавшие новые модели iPhone и iPad на Amazon с 2019 года. Флойд требует возместить пострадавшим ущерб в тройном размере. Номинал компенсации не уточняется.