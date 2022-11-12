Израиль сможет увеличить поставки газа в ЕС

Израиль сможет значительно увеличить поставки газа в Европу лишь через несколько лет. Об этом заявил в кулуарах климатического саммита COP27 в Египте генеральный директор Министерства энергетики страны Лиор Шиллат, передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В краткосрочной перспективе будет некоторое увеличение, но большие цифры появятся позже", - отметил Шиллат.

По его словам, Израиль сможет резко нарастить добычу и поставки газа в ближайшие три-четыре года. То есть появится возможность продавать большие объемы топлива сверх внутренних потребностей страны.