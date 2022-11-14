Так индусы боролись с британскими колонизаторами

В конце XIX века йога из традиционного духовного учения превратилась в элемент здорового образа жизни и часть тренировок - многие индусы учились владеть телом, чтобы бороться с британскими колонизаторами. Об этом рассказал РЕН ТВ популяризатор технологий Руслан Юсуфов.

"Второе прочтение йоги произошло во время индийского национализма и борьбы с колониальными захватчиками, потому что йога стала элементом здорового образа жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, нужно постоянно тренироваться для того, чтобы быть хорошим эффективным партизанским бойцом и тренировать свое тело. Поэтому асаны из йоги стали просто элементом рутины такой боевой подготовки партизан", - рассказал он.

Кроме того, эксперт раскрыл малоизвестные факты и о другой популярной традиции. Юсуфов рассказал, как самый популярный греческий танец сиртаки на самом деле придумал актер, сломавший ногу.