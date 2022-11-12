Молдова, которая столкнулась с экономическим и энергетическим кризисами, нуждается в финансовой помощи в 1,1 миллиарда евро. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У нас очень сложная ситуация. Мы испытываем трудности в связи с сокращением поставок российского газа. Правительство стремится найти альтернативные поставки, однако Молдова нуждается в финансовой помощи в 1,1 миллиарда евро", - подчеркнул Попеску.

По его словам, вопрос о предоставлении Молдовии очередного транша помощи будет обсуждаться на следующем совещании зарубежных доноров, которое состоится в Париже 21 ноября.