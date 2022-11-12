https://news.day.az/world/1510873.html Турция начала масштабную антитеррористическую операцию - ФОТО
Турция начала масштабную антитеррористическую операцию - ФОТО
В провинциях Агры и Ыгдыр на востоке Турции стартовала двенадцатая фаза осенне-зимнего этапа антитеррористических операций под кодовым названием Eren Abluka.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщает пресс-служба МВД Турции.
Операция проводится региональным Управлением жандармерии провинции Эрзурум с участием 1 017 сотрудников сил правопорядка, в том числе бойцов спецназа жандармерии, которые разделились на 58 групп.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре