Турция начала масштабную антитеррористическую операцию

В провинциях Агры и Ыгдыр на востоке Турции стартовала двенадцатая фаза осенне-зимнего этапа антитеррористических операций под кодовым названием Eren Abluka.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщает пресс-служба МВД Турции.

Операция проводится региональным Управлением жандармерии провинции Эрзурум с участием 1 017 сотрудников сил правопорядка, в том числе бойцов спецназа жандармерии, которые разделились на 58 групп.