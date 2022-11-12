Эрдоган надеется на переговоры с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие дни, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На самом деле во время моей последней встречи с ним [Путиным] я сказал ему, что придерживаюсь мнения о целесообразности его приезда в Индонезию [на саммит G-20]. Но он сказал: "Позвольте мне оценить ситуацию, и я сообщу вам об этом". Затем они решили, что министр иностранных дел [России Сергей Лавров] приедет в Индонезию. За эти 2-3 дня, если я смогу с ним связаться, у меня будет возможность поговорить с ним о том, что он думает, какие шаги они предпримут, какие шаги они могут предпринять <...>", - приводит слова Эрдогана в субботу газета Milliyet. Он дал интервью турецким СМИ на борту своего самолета, возвращаясь из Узбекистана.