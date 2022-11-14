Утопающего бобра спасли из колодца

Необычный вызов получили воронежские спасатели. Местные жители попросили их вытащить из колодца бобра. Не заметив глубокой ямы, он провалился и провел в узком пространстве несколько часов.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ вместе с охотоведами специалисты оперативно выехали на место и попытались его достать с помощью специального сачка. Однако сначала ничего не вышло. Грызун, видимо, от испуга , долго сопротивлялся.

Чтобы не повредить бобра, специалистам пришлось ловить его максимально аккуратно. После того, как бобра вызволили из колодца, его осмотрели и отпустили в воду, где он вальяжно поплыл по своим делам.