https://news.day.az/world/1510911.html Утопающего бобра спасли из колодца - ВИДЕО
Утопающего бобра спасли из колодца - ВИДЕО
Необычный вызов получили воронежские спасатели. Местные жители попросили их вытащить из колодца бобра. Не заметив глубокой ямы, он провалился и провел в узком пространстве несколько часов.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ вместе с охотоведами специалисты оперативно выехали на место и попытались его достать с помощью специального сачка. Однако сначала ничего не вышло. Грызун, видимо, от испуга , долго сопротивлялся.
Чтобы не повредить бобра, специалистам пришлось ловить его максимально аккуратно. После того, как бобра вызволили из колодца, его осмотрели и отпустили в воду, где он вальяжно поплыл по своим делам.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре