Пациенту пересадили печень 100-летней женщины

В Италии пациенту пересадили печень умершей в возрасте 100 лет женщины, Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ об этом пишет La Stampa. Женщина, умершая в 100 лет и 10 месяцев стала самым возрастным донором в мире.

В мировой медицинской практике пока не встречались случаи, когда донорами становились люди, умершие в столь преклонном возрасте.

В Италии распространена практика донорства среди пожилых людей. Так, в стране уже есть как минимум четыре случая, когда умершие люди в возрасте старше 97 лет становились донорами.

До этого самым возрастным донором в Италии считалась женщина, которой было 97 лет.