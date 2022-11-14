https://news.day.az/world/1510913.html Пациенту пересадили печень 100-летней женщины
Пациенту пересадили печень 100-летней женщины
В Италии пациенту пересадили печень умершей в возрасте 100 лет женщины, Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ об этом пишет La Stampa. Женщина, умершая в 100 лет и 10 месяцев стала самым возрастным донором в мире.
В мировой медицинской практике пока не встречались случаи, когда донорами становились люди, умершие в столь преклонном возрасте.
В Италии распространена практика донорства среди пожилых людей. Так, в стране уже есть как минимум четыре случая, когда умершие люди в возрасте старше 97 лет становились донорами.
До этого самым возрастным донором в Италии считалась женщина, которой было 97 лет.
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