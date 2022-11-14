В США впервые вылечили еще неродившегося ребенка от смертельного генетического заболевания

Медики калифорнийского университета в Сан-Франциско впервые сумели вылечить еще не родившегося ребенка от редкой генетической болезни. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает Medical Xpress.

Диагноз - генерализированный гликогеноз, или болезнь Помпе был поставлен еще нерожденному ребенку на позднем сроке беременности матери.

Это заболевание повреждает нервную и мышечную ткань, средняя продолжительность жизни человека с таким диагнозом не превышает 15 лет, а дети, рожденные с этой редкой генетической патологией, умирают в первые два года жизни.

Чтобы спасти малышку, медики решили использовать инновационные методы лечения, девочку лечили в утробе матери, потребовалось шесть процедур, во время которых через пуповину женщины плод получал необходимые препараты. Малышка появилась на свет в срок, никаких отклонений в развитии выявлено не было.