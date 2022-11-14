Британия и Франция договорились бороться с нелегальными мигрантами

Париж и Лондон договорились наращивать усилия по борьбе с нелегальными мигрантами. Речь идет о беженцах, которые незаконно проникают в Британию из французского порта Кале через Ла-Манш.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ только в этом году пролив пересекли на лодках около 40 тысяч мигрантов. По данным британской прессы, уже завтра две страны подпишут соглашение о том, чтобы увеличить численность офицеров и добровольцев, которые охраняют пляжи Ла-Манша. Туда направят еще двести человек.

Для обнаружения мигрантов, желающих отплыть от берега, также задействуют коптеры. Незаконные переходы из порта Кале через Ла-Манш всегда были предметом больших разногласий между Британией и Францией. А в последнее время проблема лишь усугубилась - поток нелегалов через пролив увеличился как минимум на 20 тысяч человек по сравнению с прошлым годом.