https://news.day.az/world/1511075.html В Турции не исключили версию о теракте после взрыва в Стамбуле - ВИДЕО
В Турции не исключили версию о теракте после взрыва в Стамбуле - ВИДЕО
Турецкие силовики рассматривают версию о теракте после взрыва на улице Истикляль. Как передает Day.Az со ссылкой на источник в правоохранительных органах страны, такой вариант ими не исключается.
Взрыв произошел около 16:20 на стамбульской улице Истикляль, которая ведет к популярной среди туристов площади Таксим в районе Бейоглу. На место происшествия выехали полиция, пожарные и медики.
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