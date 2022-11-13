В Турции не исключили версию о теракте после взрыва в Стамбуле

Турецкие силовики рассматривают версию о теракте после взрыва на улице Истикляль. Как передает Day.Az со ссылкой на источник в правоохранительных органах страны, такой вариант ими не исключается.

Взрыв произошел около 16:20 на стамбульской улице Истикляль, которая ведет к популярной среди туристов площади Таксим в районе Бейоглу. На место происшествия выехали полиция, пожарные и медики.