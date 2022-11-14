Фахреттин Коджа о состоянии пострадавших в результате взрыва в Стамбуле

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа высказался по поводу состояния пострадавших в результате взрыва в центре Стамбуле.

Об этом министр написал на своей странице в Twitter, передает Day.Az.

"39 человек из 81, пострадавших при взрыве на улице Истикляль, выписаны после завершения лечения. Из 42 госпитализированных пациентов пятеро до сих пор находятся в реанимации, состояние двоих из них тяжелое", - отметил Коджа.

Отметим, что сегодня примерно в 16:20 на улице Истиглал турецкого Стамбула произошел мощный взрыв.

В результате взрыва погибли 6 человек, еще 81 получили ранения.