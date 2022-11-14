https://news.day.az/world/1511126.html Министр юстиции Турции раскрыл подробности о женщине, совершившей теракт в центре Стамбула
Министр юстиции Турции раскрыл подробности о женщине, совершившей теракт в центре Стамбула
Все записи и информация, связанные с женщиной, подозреваемой в совершении взрыва в Стамбуле, расследуются.
Об этом сказал министр юстиции Турции Бекир Боздаг, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
"Женщина сидит в одном из банков определенное время, больше 40 минут, а потом выходит оттуда. Взрыв происходит через 1-2 минуты после ее выхода из банка", - сказал Боздаг.
Министр сказал, либо в сумке женщины было самовзрывающееся устройство, либо кто-то взорвал его дистанционно.
По его словам, на данный момент информации об имени женщины нет.
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