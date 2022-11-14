США предоставят Украине новый пакет военной помощи

США готовят новый пакет военной помощи для Украины. О нем объявят в ближайшие недели.

Как передает Day.Az, об этом журналистам в ходе брифинга заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Вы знаете об одном пакете помощи, о котором мы только что объявили, будет и другой в ближайшие несколько недель", - отметил Салливан.

По его словам, США по-прежнему стабильны в оказании помощи в области безопасности Украине.

Советник президента США добавил, что второй пакет помощи будет примерно того же объема, какими были предыдущие.

В настоящее время Белый дом консультируется с Конгрессом по дополнительным ресурсам на следующий год.