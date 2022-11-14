https://news.day.az/world/1511132.html Стрельба в Торонто - есть убитый
Стрельба в Торонто - есть убитый
Один человек погиб в результате стрельбы в Торонто.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV.
Инцидент произошел в субботу вечером в районе Скарборо на одной из городских улиц. Прибывшие на вызов о стрельбе полицейские обнаружили на месте мужчину с многочисленными огнестрельными ранениями. Он умер на месте.
Предположительно, стрелял один человек. Полиция на данный момент никого не задержала.
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