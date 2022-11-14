Стрельба в Торонто

Один человек погиб в результате стрельбы в Торонто.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел в субботу вечером в районе Скарборо на одной из городских улиц. Прибывшие на вызов о стрельбе полицейские обнаружили на месте мужчину с многочисленными огнестрельными ранениями. Он умер на месте.

Предположительно, стрелял один человек. Полиция на данный момент никого не задержала.