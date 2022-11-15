https://news.day.az/world/1511144.html Массовое ДТП в Москве - ВИДЕО
Массовое ДТП в Москве - ВИДЕО
Массовое ДТП произошло на юго-востоке Москвы. Столкнулись пять автомобилей, пострадали четыре человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, авария произошла на Волгоградском проспекте. Перекрыты три полосы движения в центр и две - в область, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Между тем РЕН ТВ публикует видео с места аварии. На представленных кадрах видно, что машины превратились в груду металла. Спасатели пытаются извлечь из искореженных автомобилей пострадавших людей.
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