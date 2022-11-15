Массовое ДТП в Москве

Массовое ДТП произошло на юго-востоке Москвы. Столкнулись пять автомобилей, пострадали четыре человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, авария произошла на Волгоградском проспекте. Перекрыты три полосы движения в центр и две - в область, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Между тем РЕН ТВ публикует видео с места аварии. На представленных кадрах видно, что машины превратились в груду металла. Спасатели пытаются извлечь из искореженных автомобилей пострадавших людей.