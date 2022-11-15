В Китае водитель Tesla потерял контроль над автомобилем

В Китае водитель электрокара Tesla потерял контроль над автомобилем. Неуправляемый болид разогнался до огромной скорости. Машина двигалась по дороге, снося все на своем пути.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, по всей видимости, водитель не смог справиться с управлением транспортным средством. Остановиться машина смогла лишь после столкновения со зданием.

Сообщается, что в результате происшествия два человека погибли, трое получили травмы. Как сообщает Reuters, американская компания Tesla заявила, что поможет полиции расследовать смертельный инцидент с участием своего автомобиля.