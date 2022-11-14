Задержана женщина, совершившая теракт в Стамбуле

Сотрудники Управления полиции Стамбула задержали женщину, совершившую теракт на улице Истикляль в районе Бейоглу.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сегодня сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

По его словам, у следствия есть улики, указывающие на то, что следы атаки ведут в Сирию.

"По нашим оценкам, приказ поступил из Кобани, а исполнитель нападения прибыла из Африна", - сообщил Сойлу.

Помимо этого, непосредственно после взрыва по подозрению в причастности к нему полицией задержан 21 человек.

Имеющиеся о следователей улики указывают на то, что взрыв организовала PYD (боевое крыло YPG - сирийского ответвления террористической организации PKK).

Министр выразил соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления раненым.

"Еще раз подчеркиваю, причинившие нам эту боль вскоре получат еще более жесткий ответ", - добавил глава ведомства.

Кроме того, министр резко ответил на соболезнования со стороны США по поводу взрыва в Стамбуле.

"Я думаю, что стоит расценивать соболезнования США, как если бы убийца первым прибыл на место преступления, и реакция на это послание проявится очень четко. Это будет видно в ближайшем будущем, даст бог", - сказал он.

Также Сойлу осудил "неискренность" отдельных партнеров Турции, которые, по его словам, укрывают, спонсируют и всячески поощряют террористов.

В Стамбуле на пешеходной туристической улице Истикляль в районе Бейоглу 13 ноября прогремел взрыв. Жертвами стали шесть человек, еще 81 пострадал.

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что 39 из 81 пострадавших уже выписаны из лечебных учреждений. Пятеро из госпитализированных находятся в реанимации, двое из них в тяжелом состоянии.