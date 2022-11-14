В Британии раскрыли план по будущему устройству Европы

Франция и Германия рискуют лишиться своего доминирующего положения в Европейском Союзе на фоне стремления США переместить центр геополитической тяжести в Восточную Европу. Такое мнение выразили в статье Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Это, вероятнее всего, также будет спонсироваться сверхдержавой, которая многое выиграет от передела политического порядка", - отмечается в материале.

В статье приводятся сведения о том, что США уже "вкачивают деньги и технологии" в Восточную Европу. Взамен Вашингтон требует то, что ему не могут дать эти страны, а именно - четкую позицию в отношениях с Китаем.

При этом страны западной Европы не готовы мириться со смещением геополитического центра тяжести Европы на восток и усилением влияния США на континенте, заключил автор материала.