Многотысячная акция протеста в Мексике

В столице Мексики тысячи людей 13 ноября вышла на акцию протеста против планов президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора реформировать избирательную систему, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По имеющимся данным, акция, которая пришлась на день рождения главы государства, носила мирный характер, информации о каких-либо происшествиях нет.

Как сообщил в Twitter глава городского управления внутренних дел Марти Батрес, власти следили за маршем против избирательной реформы из центра наблюдения. Как он утверждает, в нем участвовали от 10 до 12 тыс. человек.

"Никаких инцидентов зафиксировано не было", - ответил он.

По его словам, шествия оппозиционно настроенных мексиканце прошли не только в Мехико, но и в ряде других городов. Там представители властей также не зарегистрировали никаких правонарушений.

Лопес Обрадор инициировал реформу, которая предполагает сокращение число членов Палаты депутатов Конгресса с 500 до 300, а сенаторов - с 128 до 96. Название Национального избирательного института предлагается изменить, в число его советников уменьшить с 11 до семи и выбирать их по итогам открытого голосования граждан.