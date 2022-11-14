Военная техника заходит в города Бразилии

Как минимум в нескольких городах Бразилии заметили перемещение военной техники

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Среди правых каналов по всему миру оживление , по прежнему многие "правые" надеются на военный переворот в Бразилии, чтобы не допустить до президентской присяги в стране "левого" Лулы.