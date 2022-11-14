https://news.day.az/world/1511165.html Военная техника заходит в города Бразилии - ВИДЕО
Военная техника заходит в города Бразилии - ВИДЕО
Как минимум в нескольких городах Бразилии заметили перемещение военной техники
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Среди правых каналов по всему миру оживление , по прежнему многие "правые" надеются на военный переворот в Бразилии, чтобы не допустить до президентской присяги в стране "левого" Лулы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре