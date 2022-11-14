Ожесточенные столкновения в Колумбии

Ожесточенные столкновения вспыхивают между полицией и студентами вокруг Педагогического университета в Боготе, Колумбия.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Протестующие требуют освобождения тех, кого они называют "политическими заключенными", которые были арестованы во время протестов в период с 2020 по 2021 год.

Еще в 2021 году в стране вспыхнула серия протестов против повышения налогов, коррупции и реформы здравоохранения, в ходе которых несколько сотен человек были задержаны, а около 200 человек числились пропавшими без вести.