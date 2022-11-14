https://news.day.az/world/1511174.html Ожесточенные столкновения в Колумбии - ВИДЕО
Ожесточенные столкновения в Колумбии - ВИДЕО
Ожесточенные столкновения вспыхивают между полицией и студентами вокруг Педагогического университета в Боготе, Колумбия.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Протестующие требуют освобождения тех, кого они называют "политическими заключенными", которые были арестованы во время протестов в период с 2020 по 2021 год.
Еще в 2021 году в стране вспыхнула серия протестов против повышения налогов, коррупции и реформы здравоохранения, в ходе которых несколько сотен человек были задержаны, а около 200 человек числились пропавшими без вести.
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