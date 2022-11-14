https://news.day.az/world/1511192.html Массовая демонстрация в Мадриде - ВИДЕО
Массовая демонстрация в Мадриде - ВИДЕО
Массовая демонстрация в Мадриде за сохранение системы общественного здравоохранения и протест против планируемого правительством её демонтажа.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По разным оценкам, на улицы столицы Испании вышли единовременно от 200 000 до 650 000 демонстрантов.
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