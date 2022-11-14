В США выросло число нефтегазовых буровых установок

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США выросло по итогам второй недели подряд. Буровая активность оставалась сильной на фоне высоких цен на нефть. Об этом в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes, передает Day.Az.

По данным Baker Hughes, число действующих нефтяных и газовых буровых установок, опережающий индикатор добычи, на неделе 5-11 ноября выросло на 9 единиц, до 779 единиц. Это максимум с марта 2020 года.

Число нефтяных буровых установок на отчетной неделе увеличилось на 9 единиц, до 622 единиц, самого высокого уровня с марта 2020 года. Число газовых буровых установок осталось без изменений, на уровне 155 единиц.