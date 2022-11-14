https://news.day.az/world/1511218.html Момент бегства женщины, подозреваемой в организации взрыва в Стамбуле - ФОТО - ВИДЕО
Момент бегства женщины, подозреваемой в организации взрыва в Стамбуле - ФОТО - ВИДЕО
Зафиксирован момент бегства с места происшествия женщины, подозреваемой в организации взрыва на улице Истикляль площади Таксим в Стамбуле.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, установлено, что женщина, имя которой не разглашается, скрылась с места происшествия, заложив взрывчатое вещество.
Позже этого человека задержали правоохранительные органы. Всего в связи с инцидентом задержаны 22 человека.
Напомним, вчера вечером на площади Таксим прогремел взрыв. В результате инцидента 6 человек погибли и 81 человек получили ранения.
Самир Гулиев
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