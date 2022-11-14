Момент бегства женщины, подозреваемой в организации взрыва в Стамбуле

Зафиксирован момент бегства с места происшествия женщины, подозреваемой в организации взрыва на улице Истикляль площади Таксим в Стамбуле.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, установлено, что женщина, имя которой не разглашается, скрылась с места происшествия, заложив взрывчатое вещество.

Позже этого человека задержали правоохранительные органы. Всего в связи с инцидентом задержаны 22 человека.

Напомним, вчера вечером на площади Таксим прогремел взрыв. В результате инцидента 6 человек погибли и 81 человек получили ранения.

Самир Гулиев