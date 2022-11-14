https://news.day.az/world/1511228.html Так задерживали женщину, совершившую теракт на Таксиме - Кадры операции - ФОТО - ВИДЕО
Так задерживали женщину, совершившую теракт на Таксиме - Кадры операции - ФОТО - ВИДЕО
Распространились видеокадры задержания женщины, подозреваемой в совершении теракта в турецком городе Стамбул.
Как передает Day.Az со ссылкой на DHA, полиция, начавшая масштабное расследование теракта в Стамбуле, в результате которого погибли 6 человек и 81 человек получили ранения, ночью провела ряд операций.
Бригады Управления по борьбе с терроризмом задержали женщину, которая оказалась организатором нападения.
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