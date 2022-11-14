Так задерживали женщину, совершившую теракт на Таксиме

Распространились видеокадры задержания женщины, подозреваемой в совершении теракта в турецком городе Стамбул.

Как передает Day.Az со ссылкой на DHA, полиция, начавшая масштабное расследование теракта в Стамбуле, в результате которого погибли 6 человек и 81 человек получили ранения, ночью провела ряд операций.

Бригады Управления по борьбе с терроризмом задержали женщину, которая оказалась организатором нападения.